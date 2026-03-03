Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

El Ejército de Israel informó este martes que atacó el complejo militar “Imam Ali”, una instalación vinculada al desarrollo de capacidades nucleares por parte del régimen iraní.

Según el comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también bombardearon otros objetivos relacionados con el grupo de armas nucleares iraní, con el objetivo de debilitar las capacidades militares de Teherán.

Las FDI señalaron que, pese a los daños sufridos, el régimen iraní continúa avanzando en el desarrollo de nuevas capacidades para armas atómicas, trasladando parte de sus actividades a un sitio subterráneo reforzado contra ataques aéreos.

Dentro de este complejo operaba un grupo de científicos dedicados al desarrollo de un componente clave para el sistema de armas nucleares iraní.

El ejército israelí aseguró que, tras un seguimiento de inteligencia, localizó la nueva base de operaciones de estos científicos y logró ejecutar un ataque preciso sobre el complejo.