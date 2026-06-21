Dos jóvenes detenidos tras evadir un control policial

Dos jóvenes de 19 años fueron aprehendidos luego de intentar escapar de un control policial y protagonizar una persecución.

Según informó el Comando de Patrullas, el episodio comenzó en inmediaciones de Brickman y México, cuando efectivos observaron a un motociclista que realizó una maniobra riesgosa al dirigirse de frente hacia un móvil policial antes de darse a la fuga.

Tras un seguimiento controlado, la motocicleta fue interceptada en Emilio Rosas al 1100. En el lugar fue aprehendido Iván Flores (19), acusado de desobediencia e infracción a la Ley 23.737, luego de que entre sus pertenencias se hallara una pequeña cantidad de marihuana.

Además, fue detenido Tomás Sarlangue (19), imputado por resistencia a la autoridad al oponerse al procedimiento policial durante su identificación.

Posteriormente, personal de Control de Tránsito Urbano realizó el test de alcoholemia al conductor de la motocicleta, que arrojó resultados positivos de 2,17 y 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia, se labraron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y se dispuso el secuestro del rodado, que fue trasladado al corralón municipal.

Ambos jóvenes quedaron a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como desobediencia, resistencia a la autoridad, infracción a la Ley 23.737 e infracción a la Ley 24.449.