Detuvieron a un hombre acusado de atacar a otro con un cuchillo y un sacabujías tras una discusión

Un hombre de 32 años fue aprehendido en Bahía Blanca acusado de provocar heridas con armas blancas a otro hombre durante un conflicto de índole personal ocurrido en una vivienda de Harris al 500.

Según informó el Comando de Patrullas, el detenido fue identificado como Norberto Carlos González, quien se habría presentado en el domicilio de la víctima y, tras una discusión, la atacó utilizando un cuchillo y un sacabujías.

De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento se habría originado por un mensaje que la expareja del acusado envió al damnificado.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una importante herida cortante en uno de sus brazos y debió recibir asistencia médica.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron las dos armas presuntamente utilizadas en el ataque, las cuales quedaron incorporadas a la causa.

González fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.