ATE realizará mañana un paro nacional

El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro para el 21 de abril de cara a exigir al gobierno de Javier Milei “la reapertura urgente de la paritaria y contra los recortes en la estructura del Estado nacional”.

Esta medida está compuesta por representaciones de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, dijo que “necesitamos fortalecer la lucha en la calle a partir de la unidad de las dos CTA y del FRESU y alimentar todo lo que tenga que ver con la pelea para confrontar al Gobierno nacional neofascista que ataca a los jubilados, trabajadores y habilita el cierre de empresas”.

“En ese marco, entendemos que la pelea contra Milei tiene que poner sobre la mesa la quita de la coparticipación de 22 billones de pesos que la Nación le hizo a la provincia y que afecta centralmente a las políticas públicas de salud, niñez, de programas sociales, entre otras”, indicó el titular de ATE bonaerense.