Industria metalúrgica cayó en marzo y la capacidad instalada tocó su nivel más bajo en cuatro años

La industria metalúrgica volvió a cerrar un mes en rojo y profundizó las señales de fragilidad que arrastra desde comienzos de año.

En marzo, la actividad registró una caída del 4,1% interanual, aunque mostró una mejora mensual de 1,5% frente a febrero, de acuerdo con el relevamiento difundido por la ADIMRA.

Con este resultado, el sector acumuló una contracción del 6,9% durante el primer trimestre de 2026, reflejando un escenario todavía recesivo para una de las principales ramas industriales del país.

Si bien el dato mensual marcó una recuperación parcial respecto del piso observado en febrero, desde el sector advierten que la mejora todavía luce insuficiente para modificar una tendencia general signada por la baja demanda, la caída del empleo y el fuerte retroceso en la utilización de la capacidad productiva.

Uno de los indicadores más sensibles del informe volvió a ser el uso de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 41,8%. Se trata del registro más bajo de los últimos cuatro años y representa una caída de 5,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025.

El dato refleja que más de la mitad del aparato productivo metalúrgico permanece ocioso, una situación que impacta de manera directa en la rentabilidad empresaria, la inversión y el sostenimiento de puestos de trabajo. (Ámbito)