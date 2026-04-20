“No podemos convivir con determinadas culturas”, dijo el presidente Milei

El presidente Javier Milei señaló este lunes que “no podemos convivir con determinadas culturas”.

Las expresiones las vertió al recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan, uno de los 10 principales establecimientos educativos de Israel, en el marco de su tercera visita a ese país como jefe del Estado argentino, según lo reportó la Presidencia argentina en Buenos Aires.

Milei lanzó una enfática defensa del derecho a la vida, al argumentar que, “sin ese derecho, no hay proyecto de vida posible, no hay propiedad que valga, no hay contrato que tenga sentido” y puntualizó que “nadie puede iniciar la fuerza contra otro, la vida del prójimo es inviolable, su cuerpo es inviolable, y esa inviolabilidad es la condición de posibilidad de toda convivencia libre”.

Manifestó que el capitalismo es “el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje, innove y descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales”. “Hemos sido expulsados del paraíso (del capitalismo), pero si obramos acorde a las leyes, el paraíso va a venir a nosotros. Cuando uno diseña políticas acordes a valores éticos y morales, uno diseña políticas justas y esas son eficientes”, planteó.

También ponderó los valores judeocristianos, la filosofía griega y cristiana, el derecho natural, elogió su gestión de gobierno y atacó, una vez más, el marxismo, el nacionalsocialismo y la justicia social pregonada por gobiernos anteriores al suyo, algo “profundamente injusto, que siempre deriva en el desastre”.

“El programa del marxismo es satánico, opuesto al programa de Dios” y apeló luego a citas bíblicas, entonces recalcó que “no hay un tercer camino” y terminó suplicando “que Dios bendiga a los argentinos, que Dios bendiga a los israelíes” y espetó luego su tradicional: “Viva la libertad, carajo!”.

“En dos años hicimos más de 15.000 reformas estructurales”, destacó el mandatario libertario autoelogiándose, desatando aplausos en un auditorio de cerca de 700 personas, que, al principio del evento, lo recibió de pie, eufórico, agitando banderitas argentinas e israelíes, reportó el diario LA NACION.

La ceremonia tuvo lugar en presencia del presidente de la Universidad Bar-Ilan, el profesor Arie Zaban, además de otras autoridades académicas y alumnos. La distinción le fue otorgada por su trabajo para fortalecer los lazos entre Argentina e Israel, destacando la “firme postura en el esfuerzo internacional para garantizar el regreso de los rehenes israelíes retenidos por la organización terrorista Hamás en Gaza”.

A la actividad asistieron como invitados de honor algunos de los rehenes liberados y sus familiares, a quienes el mandatario saludó al término de su alocución.

La universidad israelí precisó que otorgó el doctorado honoris causa al presidente por “su larga colaboración con el Estado de Israel y sus ciudadanos, así como por su lucha pública e internacional contra el antisemitismo”.

Milei culminará mañana su actividad en ese país, cuando participe en la ceremonia por el 78.° Día de Independencia de Israel, donde le corresponderá encender una de las antorchas de la tradicional actividad. Será el primer líder extranjero que cumpla ese ritual. (ANSA)