Inauguraron una pérgola hecha con material reciclable en el geriátrico de El Perdido

Una pérgola construida con madera plástica confeccionada con material reciclable fue inaugurada el sábado en el geriátrico de la Sala de Primeros Auxilios “Doctor Pedro Testani” de la localidad dorreguense de El Perdido.

Se trata de una estructura de 9 x 6 metros realizada con residuos recuperados en la Planta de Separación de Residuos de El Perdido, que incluyen varios cientos de bolsas, botellas y otros elementos reciclables.

La empresa encargada de fabricar los materiales es SIDDI Sustentable que además donó bancos y macetas confeccionadas con materia prima reciclada.