Arrancó la temporada 2026 de la Liga Municipal de Fútbol
Veintitrés escuelas de distintos barrios de Bahía Blanca ya están jugando la Liga Municipal de Fútbol y comparten mucho más que deporte: también inclusión, encuentro y oportunidades para todos.
Las categorías Sub 13 y Sub 15 disputan sus campeonatos, mientras que los más chicos dan sus primeros pasos en Baby 1 y 2.
“Seguimos acompañando estos espacios que fortalecen el crecimiento, el compañerismo y la participación en cada rincón de la ciudad”, señalaron fuentes oficiales.
Arrancó la temporada 2026 de la Liga Municipal ⚽
23 escuelas de distintos barrios ya están en juego, compartiendo mucho más que deporte: inclusión, encuentro y oportunidades para todos.
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— Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) April 20, 2026