Arrancó la temporada 2026 de la Liga Municipal de Fútbol

Veintitrés escuelas de distintos barrios de Bahía Blanca ya están jugando la Liga Municipal de Fútbol y comparten mucho más que deporte: también inclusión, encuentro y oportunidades para todos.

Las categorías Sub 13 y Sub 15 disputan sus campeonatos, mientras que los más chicos dan sus primeros pasos en Baby 1 y 2.

“Seguimos acompañando estos espacios que fortalecen el crecimiento, el compañerismo y la participación en cada rincón de la ciudad”, señalaron fuentes oficiales.