martes, abril 21, 2026
Golazo HD

Arrancó la temporada 2026 de la Liga Municipal de Fútbol

De La Bahía 915

Veintitrés escuelas de distintos barrios de Bahía Blanca ya están jugando la Liga Municipal de Fútbol y comparten mucho más que deporte: también inclusión, encuentro y oportunidades para todos.

Las categorías Sub 13 y Sub 15 disputan sus campeonatos, mientras que los más chicos dan sus primeros pasos en Baby 1 y 2.

“Seguimos acompañando estos espacios que fortalecen el crecimiento, el compañerismo y la participación en cada rincón de la ciudad”, señalaron fuentes oficiales.

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