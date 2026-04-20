Mañana cortan el agua en cuatro barrios bahienses

Mañana, martes 21, una empresa ajena al servicio de agua realizará trabajos sobre una cañería de la red de agua en la intersección de Hernandarias con las calles Azopardo y Liniers de Bahía Blanca, informó la empresa ABSA.

Mientras duren las tareas que forman parte de una obra de extensión de la red, se afectará con falta de agua los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y priorizar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.