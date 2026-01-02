Dos personas demoradas por lesionar a dos jóvenes durante una pelea

Un móvil del Comando de Patrullas concurrió esta madrugada a Soler al 600 por una confrontación entre varias personas.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Andrés Gonzalo García (31) y Guillermo Ángel Quirós (27), quienes habrían lesionado a dos menores de 16 años mediante el uso de un cuchillo y un palo.

De acuerdo a lo informado, el motivo del conflicto estaría vinculado a una situación previa entre los aprehendidos y jóvenes del sector.