viernes, enero 2, 2026
Dos personas demoradas por lesionar a dos jóvenes durante una pelea

De La Bahía Noticias

Un móvil del Comando de Patrullas concurrió esta madrugada a Soler al 600 por una confrontación entre varias personas.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Andrés Gonzalo García (31) y Guillermo Ángel Quirós (27), quienes habrían lesionado a dos menores de 16 años mediante el uso de un cuchillo y un palo.

De acuerdo a lo informado, el motivo del conflicto estaría vinculado a una situación previa entre los aprehendidos y jóvenes del sector.

