La inflación de diciembre en Bahía Blanca fue 2,64% durante diciembre

Durante el mes de diciembre, la inflación en Bahía Blanca se movió a 2,64%, levemente superior al mes anterior, pero en sintonía con las mediciones realizadas por el organismo estadístico nacional, así como entes estatales y privados, informó el sitio IPC OnLINE.

“El año cierra con una leve aceleración, marcada por estacionalidad y ajuste de tarifas, la historia recurrente de los cambios de precios en el mercado minorista”, detalla el informe.

Se destaca el fuerte aumento en vivienda y servicios básicos, mientras que salud muestra una caída marcada, al igual que indumentaria, aunque de forma más moderada.

Para destacar, al igual que otros índices públicos y privados, registramos un quiebre leve en el descenso del acumulado interanual por primera vez desde abril de 2024.

Las principales alzas tienen fuerte sesgo estacional: Alojamiento (41,54%), Comidas preparadas para llevar (27,29%) y Carne vacuna (14,71%).

En el caso de Carne vacuna se registraron fuertes alzas en cortes no tradicionales, también observados en otras mediciones nacionales, producto de la alta demanda de las fiestas.

El segmento Elementos para audio, fotografía, video y computación presenta subas asociadas a alzas en los precios de las memorias. También hubo aumentos en Alquiler de vivienda y ajuste en la tarifa de Agua y servicios sanitarios.

En tanto, las bajas más importantes se concentran en sectores estacionales (turismo post-promociones, verduras con oferta estival), además de ciertas correcciones en bienes no esenciales.

El acumulado del IPC Online de Bahía Blanca a diciembre de 2025 fue del 28,83%, reflejando que la desaceleración prosigue, pero, al igual que el IPC y SIPIM de INDEC así como otros indicadores de organismos estatales y privados, el acumulado ya empieza a rebotar. El acumulado de diciembre es levemente mayor al de noviembre.

Este comportamiento indica que Bahía Blanca mostró una inflación levemente inferior al promedio nacional, aunque convergente. El fuerte ajuste desinflacionario a lo largo del año se ve claramente en la curva acumulada, que cae desde 116% en diciembre 2024 a 28,8% un año después.

Este mes marca también el cierre del año calendario, por lo tanto el acumulado anual coincide con el interanual, lo cual resalta aún más el éxito (parcial) del proceso de desinflación, aunque persisten presiones sectoriales.