Dos personas fueron aprehendidas con droga y una importante cantidad de dinero

En el marco de un operativo policial de rutina que se llevó a cabo en avenida Colón y Catamarca de Bahía Blanca, se produjo la aprehensión de dos personas que tenían en su poder cocaína, éxtasis, “tusi” y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Los aprehendidos fueron identificados como Martín Moyano y Santiago García Mancer.

Los acusados decidieron no prestar declaración ante la fiscalía interviniente y se los imputó por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas directamente para su consumo.

Moyano y García Mancer transitaban a bordo de un Nissan Note, que despertó la atención de los agentes porque se encontraba junto a una bicicleta tirada en la vereda y procedieron a identificarlos.

Al notar la presencia policial, Moyano realizó un movimiento brusco intentando ocultar algo entre sus ropas, por lo que la Policía convocó a un testigo civil y procedió a la requisa.

Moyano tenía en su pantalón una bolsa tipo ziploc y varios envoltorios con cocaína que sumaban un total de 61,9 gramos, en la guantera del vehículo encontraron fajos de billetes con más de 4 millones de pesos.

Tras el secuestro del automóvil y su requisa exhaustiva, encontraron debajo del asiento del conductor una cartuchera que contenía 52 pastillas de éxtasis envueltas individualmente en papel aluminio, 68,1 gramos de “tusi” (denominada cocaína rosa) fraccionada en 28 bolsas, 37,2 gramos adicionales de cocaína, también fraccionada.

Además, se secuestró una bolsa con más de un millón y medio de pesos, por lo que en total se secuestraron 5.773.000 pesos.