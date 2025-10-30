Dos personas fueron detenidas por comercializar marihuana en Coronel Pringles

Ariel Maximiliano Escobedo y Santiago Gelinger fueron detenidos en allanamientos realizados en Newton al 1500 e Italia al 1400 de Coronel Pringles, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero y por orden del Juzgado de Garantías Nº4.

La causa inició el 25 de marzo del presente año cuando el juez de Paz Eric Otto Nauman dispuso el allanamiento de la vivienda de Escobedo, ubicada en Bolívar al 800 de dicha localidad, en donde también se encontraba Gelinger y personal de la Estación Comunal de Pringles halló marihuana en un frasco, procediendo al secuestro del teléfono celular de ambos.

Al analizar los dispositivos, personal de Drogas Ilícitas, pudo observar la existencia de comunicaciones de ambas personas vinculadas a la venta de estupefacientes; por ejemplo: “10 el g” o “Esta la onda Dos g por q5, 15”.

Incluso, Escobero y Gelinger tienen comunicaciones previas al allanamiento vinculadas a la venta de marihuana, particularmente Gelinger tiene una conversación 9 minutos antes de que se realizara el procedimiento, en donde cita a su interlocutor en inmediaciones de la vivienda de Escobedo.

Los detenidos serán indagados en las próximas horas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de coautores.