jueves, octubre 30, 2025
DestacadasPoliciales

[VIDEO] Así encontraron a Neguen, el niño que desapareció de su casa

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles destacó el trabajo conjunto realizado por diversas fuerzas para dar con el paradero de Neguen, el niño que desapareció el martes a la mañana de su casa y que ya se encuentra junto a su familia tras ser hallado al día siguiente.

El jefe comunal valoró la tarea coordinada entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Policía, que permitió activar rápidamente el protocolo de búsqueda, seguir su recorrido mediante las cámaras e identificar a la familia con la que estaba.

Agradeció especialmente “al jefe de la Departamental, Gonzalo Sandobal; al equipo de UTOI; al K9; a Martín Pacheco; Federico Montero, Gonzalo Bezos y a todos los trabajadores del CEUM por su compromiso”.

Comentarios

You May Also Like

Sufrió un nuevo robo en el edificio donde vive y decidió mudarse

De La Bahía Noticias

Horror en La Plata: mató a machetazos a su madre e hirió a su padre

De La Bahía Noticias

Trasladan a joven en código rojo por lesiones sufridas en un siniestro vial

Román Igartúa