[VIDEO] Así encontraron a Neguen, el niño que desapareció de su casa

El intendente Federico Susbielles destacó el trabajo conjunto realizado por diversas fuerzas para dar con el paradero de Neguen, el niño que desapareció el martes a la mañana de su casa y que ya se encuentra junto a su familia tras ser hallado al día siguiente.

El jefe comunal valoró la tarea coordinada entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Policía, que permitió activar rápidamente el protocolo de búsqueda, seguir su recorrido mediante las cámaras e identificar a la familia con la que estaba.

Con la tranquilidad de saber que Neguen ya está en su casa, junto a su familia, queremos destacar el gran trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Policía. Desde el primer momento se activó el protocolo de búsqueda y un operativo policial coordinado permitió… pic.twitter.com/RroyjtxvvF — Federico Susbielles (@fsusbielles) October 30, 2025

Agradeció especialmente “al jefe de la Departamental, Gonzalo Sandobal; al equipo de UTOI; al K9; a Martín Pacheco; Federico Montero, Gonzalo Bezos y a todos los trabajadores del CEUM por su compromiso”.