En la previa de la cumbre Milei-Macri, Francos defendió al PRO: “Es muy importante para nosotros”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó este jueves el rol del PRO en el Gobierno nacional, luego de que la victoria electoral de este domingo consolidara las relaciones entre La Libertad Avanza y el partido que preside Mauricio Macri.

“El PRO es muy importante, no solamente por sus diputados y senadores, sino porque hemos trabajado mucho en conjunto, y además porque el Presidente tiene una excelente relación con Mauricio Macri”, dijo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

Después de hablar por teléfono durante diez minutos el lunes, Javier Milei recibirá el viernes a Mauricio Macri. Antes, este jueves, el presidente se reunirá con 20 gobernadores en la búsqueda de consensos para avanzar con nuevas reformas en el Congreso. “Estoy seguro de que en la reunión de hoy damos un nuevo paso para la construcción de consensos”, dijo Francos.

“La propuesta es convocar al diálogo para la búsqueda de consensos, son positivos para el país. Lo importante en esta nueva etapa son las reformas para darle competitividad al sector productivo, que va a posibilitar dar más empleo y de mejor calidad, en eso estamos”, indicó Francos sobre el encuentro de este jueves.

Y, sin dar demasiados detalles, marcó: “El presidente tiene la intención de plantearle a los gobernadores de avanzar juntos con el presupuesto y todos estos temas”.

En ese sentido, destacó la “situación favorable” en la que se encuentra el Gobierno tras el triunfo electoral de este domingo, que deja a La Libertad Avanza con más de 90 diputados desde diciembre.

“Si sacamos la Ley Bases con 36 diputados, imaginate como cambia el panorama con un bloque de 100 diputados propios”, especuló al incorporar también en las cuentas a las bancas del PRO.

Y agregó: “No va a ser sencillo, pero va a ser un camino más fácil de lo que fue hasta aquí”. Por eso, afirmó que la intención del Presidente “es buscar acuerdos con el Parlamento, aunque hoy estemos en una situación más favorable. Pero así y todo hay que generar consensos para tener mayoría y que se sienta una vocación de sectores políticos de darle oportunidades al sector productivo”.

En esa línea, habló sobre el cambio de postura de Milei durante las últimas semanas respecto a la agresividad que expresó contra el Congreso en los últimos años.

“Antes teníamos que luchar con una minoría parlamentaria, que era dura, entonces ahí mostró sus garras. Ahora es una situación distinta y percibe en la sociedad la expresión de buscar acuerdos y va a trabajar en ese sentido”, explicó Francos.

Respecto de posibles internas en el Gobierno y su propio rol que habría estado en juego, el jefe de Gabinete dijo que “ha habido diferencias de criterio pero en los medios se ha agrandado eso. En el Gobierno estamos todos en el mismo camino, porque el Presidente si no los corre, los elimina”.

“El día que Milei crea que alguno de los que integramos su equipo no aporte más, tomará la decisión que tenga que tomar”, sostuvo.

Además, indicó que si bien “hay algunos ministros que se van a cumplir roles al Parlamento”, como Patricia Bullrich y Luis Petri, “y son reemplazos que obviamente se tienen que hacer”.

Sin embargo, “ha ocurrido una circunstancia que nadie esperaba con un resultado electoral muy importante ganando en prácticamente todo el país”, por lo que “no hay urgencias” en hacer cambios de funcionarios.

Finalmente, Francos no descartó ni confirmó que se vaya a llamar a sesiones extraordinarias para avanzar con reformas laboral, previsional e impositiva, pero analizó: “Tal vez sea momento de debatir más en profundidad el presupuesto”. (Diario Clarín)