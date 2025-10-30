Un hombre fue detenido por vender cocaína en Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Julio Hueche que fue encontrado cuando llegaba al domicilio ubicado en Legión Italiana 70 de General Daniel Cerri.

La investigación se inició el 9 de septiembre del presente año cuando personal de la comisaría Cuarta tomó conocimiento de la posible comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en Roca al 1800 de Bahía Blanca; por lo que realizaron tareas investigativas que derivaron en el allanamiento de la casa.

En ese procedimiento realizado el 25 de septiembre pasado, se secuestró marihuana, cocaína fraccionada, balanzas de precisión, bicarbonato, recortes de nylon y teléfonos celulares.

Además, en el lugar se procedió a la aprehensión de María Chiaveta por el hallazgo de cocaína y marihuana.

La pericia química efectuada confirmó que la sustancia secuestrada era marihuana y cocaína y se determinó que las balanzas presentaban restos de droga, por lo que se usaban para llevar a cabo el pesaje y fraccionamiento.

Analizados los dispositivos celulares, surgió nuevo material de interés que derivó en tres allanamientos.

El día 21 de octubre en calle Legión Italiana al 70 de Cerri, se secuestró un teléfono celular, en Posta Rolando al 3400 de Bahía Blanca dieron con una balanza y un celular; y en un segundo allanamiento realizado en Roca al 1800 de Bahía Blanca encontraron cocaína, dinero en efectivo y un celular.

A Julio Hueche se le imputa la tenencia de la droga que fue encontrada el 21 de octubre porque además, se tuvieron en cuenta las conversaciones que surgieron del teléfono que se le incautó en septiembre donde se observa su vinculación con la venta de drogas.

Hueche y Chiaveta serán indagados en las próximas horas.