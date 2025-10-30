jueves, octubre 30, 2025
Se realizará un curso gratuito de manipulación de alimentos en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Centro de Formación Profesional 402 informó que el 3 de noviembre comenzará un curso gratuito de manipulación de alimentos.

La capacitación se brindará en Baigorria 3748.

Las clases se dictarán los lunes y miércoles, de 14 a 17.30, y tendrán una duración de cinco encuentros, para finalizar el 17 de noviembre.

Para inscribirse se deben presentar dos fotocopias del DNI y el certificado de estudios primarios o secundarios.

