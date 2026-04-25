Dos personas murieron en un siniestro vial ocurrido en Coronel Suárez

Dos personas murieron en un siniestro vial que se produjo en avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al aeroclub de Coronel Suárez, informaron fuentes policiales.

Ambas víctimas se desplazaban a bordo de una moto Kymco 110 cuando habrían sido embestidos por una camioneta que circulaba en el mismo sentido, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Al llegar, la Policía encontró una mujer fallecida sobre la banquina derecha y a un hombre herido que fue trasladado en una ambulancia al nosocomio local, donde posteriormente murió a raíz de las lesiones sufridas.

Se detalló que el conductor de la camioneta, identificado como Ramiro Pallela (25), con domiciliado en La Colina, partido de General La Madrid, fue demorado y que se le secuestró su teléfono celular iPhone 14 Pro.

Además, se secuestró la camioneta Chevrolet S10, color gris, en inmediaciones del Aero Golf Club, que habría participado en el siniestro.