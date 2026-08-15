sábado, agosto 15, 2026
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Duelo clave por la cima de la MLS: el Inter Miami de Messi visitará a Nashville SC

De La Bahía Noticias

Nashville SC e Inter Miami se enfrentarán en un partido que definirá la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

El equipo de Tennessee lidera la tabla con 40 puntos, solo dos más que el conjunto de Florida, que tiene 38.

El encuentro se disputará en el Geodis Park y la principal incógnita es si Lionel Messi jugará como titular o ingresará desde el banco de suplentes.

Además del liderazgo de la conferencia, está en juego la MLS Supporters’ Shield, el trofeo para el mejor equipo de la temporada regular. Este será el tercer enfrentamiento del año entre ambos.

En la Copa de Campeones Concacaf, Nashville eliminó a Inter Miami por la regla del gol de visitante tras dos empates.

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