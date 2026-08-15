sábado, agosto 15, 2026
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Avanza la construcción del puente metálico transitorio sobre el canal Maldonado

De La Bahía Noticias

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que finalizaron los trabajos de hormigonado de las bases del nuevo puente metálico transitorio en Líbano y el canal Maldonado.

“En Líbano y el canal Maldonado culminamos con el hormigonado de las bases del nuevo puente metálico transitorio”, señaló el jefe comunal.

Según explicó, durante la próxima semana llegarán las últimas vigas y, una vez cumplido el tiempo de fraguado del hormigón, se completará el armado de la estructura para su posterior emplazamiento.

La nueva conexión permitirá el paso de vehículos y peatones y busca mejorar la circulación del sector mientras continúan las obras del puente definitivo de calle Don Bosco.

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