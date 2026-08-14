River Plate vendió a Kevin Castaño: será dirigido por Eduardo Domínguez

River Plate concretó la transferencia del mediocampista Kevin Castaño al Atlético Mineiro de Brasil por cinco millones de dólares a cambio del 50% de su pase.

La operación consiste en un préstamo por un año con opción de compra. El futbolista colombiano había sido apartado del plantel profesional del club argentino, al que llegó a principios de 2025 por más de 12 millones de dólares.

Durante su etapa en el equipo de Núñez, Castaño disputó 45 partidos, en los que no convirtió goles y dio dos asistencias.

Su traspaso es parte de una reestructuración del equipo, que ya sumó nueve incorporaciones para la nueva temporada.