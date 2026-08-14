Declaró la mujer acusada de prostituir a su hija en Bahía Blanca

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se le tomó declaración la mujer acusada del delito de promoción y facilitación de la prostitución agravada en perjuicio de su propia hija.

La causa se inició en julio del presente año tras la denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca.

Según la causa, entre el mes de noviembre de 2025 y marzo de 2026 la mujer promovió la prostitución de la joven de 17 años a través de unan página web dedicada a ese tipo de actividades y, para concretar los encuentros, los interesados debían comunicarse a un número de teléfono que tenía en uso la denunciada.

Además, entre marzo de 2026 y julio de 2026, la mujer facilitó la prostitución de su hija en la misma página y la obligaba a entregar el dinero de los servicios sexuales bajo amenazas de castigo físico y de echarla de su domicilio.

También se la acusa de haber publicado imágenes íntimas de la joven para ofrecerla con fines sexuales y de haberle causado lesionesnen una mano y en un pie con un cigarrillo y un alambre.

En la audiencia realizada se le hicieron conocer a la mujer los hechos por los cuales se la acusa y ella negó su vinculación con lo denunciado.

“La acusada brindó su versión y quedó imputada por ellos delitos de promoción y facilitación de la prostitución triplemente agravada (dos hechos), explotación de la prostitución triplemente agravada por ser realizada con violencia, por ascendiente y porque la víctima es menor de 18 años, distribución de imágenes pornográficas de menores de edad y lesiones leves”, señaló una fuente oficial.