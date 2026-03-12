EDES pone su energía en la inclusión: se realizará la II Expo Inclusiva Bahía Blanca

La iniciativa es organizada en conjunto por la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria de la UIBB, con el apoyo de la Dirección General de Discapacidad y Accesibilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, y reunirá a talleres protegidos e instituciones de la ciudad que promueven el trabajo inclusivo.

II Expo Inclusiva Bahía Blanca, se desarrollará por segundo año consecutivo, en las instalaciones de la Unión Industrial de Bahía Blanca (Brown 460), el jueves 12 de marzo 2026, a las 15.

Participarán el Taller Protegido Santa Rita, la Asociación Alborada, el Centro Luis Braille, el Taller Protegido de Producción Panificadora Nuevo Sol, el Centro Inclusivo y Comunitario AmaneCERES, Incluser, Lazos y APFE.

Expo Inclusión es un espacio que visibiliza el trabajo de unidades productivas inclusivas, donde personas con discapacidad desarrollan sus habilidades y elaboran productos y servicios de excelente calidad. El objetivo es dar a conocer el valor social y económico de estas experiencias, promover su integración al mercado local y generar nuevas oportunidades comerciales con empresas, instituciones y consumidores.

A las 15 será el acto de apertura y a las 19:30 como cierre del encuentro: la presentación del Coro Santa Cecilia acompañado por un intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA). Los visitantes podrán conocer a quienes forman parte de cada institución, degustar productos, realizar compras y establecer contactos para futuras alianzas. La entrada es libre y gratuita, desde las 15 hasta las 20.

La empresa distribuidora de energía local, EDES, impulsa este encuentro en el marco del programa Negocios Inclusivos incluíos en su Plan de Sustentabilidad. Esta iniciativa acompaña la sostenibilidad de cooperativas, talleres protegidos, emprendedores y PyMES, especialmente de sectores de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad social.