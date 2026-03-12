El Gobierno oficializó un aumento y la entrega de un bono para las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó el incremento del 1,5% en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal bajo el régimen de la Ley N° 26.844, aplicable desde febrero y marzo de 2026.

La resolución es de aplicación en todo el territorio nacional, impactando directamente en la economía de los trabajadores y sus familias.

Por otro lado, se oficializó el pago de bonos, que serán calculados según la cantidad de horas que la empleada haya prestado sus servicios.

El monto deberá ser liquidado junto al salario de febrero y marzo.

En el caso del personal que haya trabajado 16 o más horas semanales, corresponderá un adicional de $20.000, mientras que el monto disminuirá a $11.500 para los que hayan cumplido una jornada laboral de entre 12 y 15 horas.

Para las empleadas domésticas que hubieran trabajado menos de 12 horas a la semana, las autoridades determinaron que la cifra que les correspondería percibir sería de $8.000.