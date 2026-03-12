Detuvieron a un hombre por hurto en grado de tentativa

Un hombre con numerosos antecedentes fue aprehendido en la madrugada de este jueves por el delito de hurto en grado de tentativa.

Según informaron fuentes del Comando de Patrullas, el procedimiento se realizó en Paraná al 1700, donde personal policial interceptó a Ángel Alexis Fortini, de 31 años.

De acuerdo con el reporte, el hombre había sido visualizado previamente por el sistema de monitoreo del Centro Único de Monitoreo mientras cortaba cables subterráneos en el exterior de un frigorífico ubicado en Pampa Central y avenida La Plata.

A partir de las características de vestimenta aportadas por el monitoreo, efectivos del Comando de Patrullas lograron su interceptación en la zona.

En el procedimiento se secuestraron un buzo de color azul y una gorra tipo visera de color negro.