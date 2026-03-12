El peronismo busca un outsider para 2027: mencionan a Emanuel Ginóbili

La reunión entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Elisabet Kirchner, tras diez años sin encuentros públicos, reactivó en sectores del peronismo la discusión sobre la conformación de un espacio que reúna a distintos sectores del movimiento.

En ese marco, dirigentes y referentes analizan alternativas de cara al escenario político nacional. Entre las opciones mencionadas aparece la posibilidad de impulsar a una figura pública por fuera de la dirigencia tradicional.

Según publicó el diario Clarín, con la firma del periodista Pablo de León, “uno de los nombres considerados es el del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, una posibilidad que había sido mencionada años atrás por Santiago Caputo, antes de la irrupción política de Javier Milei”.

Dentro de ese debate, algunos sectores impulsan la idea de reconstruir un “peronismo racional”, con participación de dirigentes políticos, representantes sociales y empresarios, en línea con el concepto de “comunidad organizada” planteado por Juan Domingo Perón.

Entre quienes promueven ese esquema se mencionan movimientos políticos vinculados a Sergio Tomás Massa, Emilio Monzó y el propio Pichetto. En ese espacio se analizan posibles candidaturas con perfil externo a la política.

Uno de los primeros nombres mencionados fue el del empresario Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, aunque esa posibilidad fue descartada por motivos personales y de salud.

En los últimos días también fue mencionado el empresario Jorge Brito, ex presidente del Club Atlético River Plate y titular del Banco Macro. Su nombre había sido citado anteriormente por Mauricio Macri y por dirigentes peronistas.

Cerca del empresario señalaron que no tiene interés en una candidatura presidencial y que se encuentra enfocado en la actividad del banco y en inversiones vinculadas a energía renovable y al sector agropecuario.

En la provincia de Buenos Aires, sectores que respaldan al gobernador Axel Kicillof sostienen que el mandatario promueve desde hace tiempo la conformación de un frente que incluya a distintos partidos y organizaciones, con definición de candidaturas mediante elecciones primarias para 2027.

Dirigentes cercanos al gobernador también señalan que Kicillof consolidó su conducción en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en un proceso interno reciente.