miércoles, agosto 12, 2026
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El Cadillac Formula 1 Team anunció a su nuevo jefe de equipo

De La Bahía 915

El Cadillac Formula 1 Team designó a Marcin Budkowski como su nuevo jefe de equipo en reemplazo de Graeme Lowdon.

El cambio se produce en medio de la primera temporada de la escudería, que se ubica última en el Campeonato de Constructores y es la única sin sumar puntos.

Su mejor resultado hasta ahora fue un 13° puesto en China. El equipo también sufre problemas de confiabilidad, con nueve abandonos en 11 carreras, la segunda peor marca de la grilla.

Medios especializados calificaron la salida de Lowdon como un “cambio abrupto”, lo que contradice la versión oficial de una “transición planificada”.

El CEO Dan Towriss declaró que el objetivo es competir en la parte delantera. Budkowski asumirá sus funciones en el Gran Premio de los Países Bajos.

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