miércoles, agosto 12, 2026
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Confirman a Xavi Hernández como el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos

De La Bahía 915

Xavi Hernández fue designado como el nuevo seleccionador de Países Bajos.

El técnico español firmó un contrato con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol que lo vincula al equipo hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Su nombramiento es histórico, ya que se convierte en el primer entrenador extranjero de la selección neerlandesa desde 1974.

Hernández, de 46 años, sucede en el cargo a Ronald Koeman, a quien también había reemplazado en el banquillo del Barcelona.

Esta será la primera experiencia del catalán al frente de una selección nacional tras su salida del club azulgrana en 2024.

La federación comunicará los detalles de su presentación en los próximos días.

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