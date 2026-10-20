El calentamiento global se está acelerando, dice destacado científico
El calentamiento global provocado por los combustibles fósiles se está acelerando, lo que está llevando a muchos de los ecosistemas más importantes de la Tierra al borde de sus puntos de inflexión, dijo Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.
En su intervención del martes en la conferencia Reuters Sustainability Europe, Rockström señaló que el daño sufrido por los arrecifes de coral y la selva amazónica estaba a punto de volverse irreversible.
Algunas partes del sistema de circulación del océano Atlántico, incluida la corriente que modera el clima de Europa occidental con aguas cálidas procedentes del Caribe, se encontraban al borde del colapso.
Los últimos datos científicos confirman que el mundo va camino de superar un aumento de 1,5 grados Celsius en la temperatura promedio de la superficie en los próximos años, lo que aumentará la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, señaló.
Esto se da antes de las negociaciones climáticas de la COP31 de las Naciones Unidas, que comienzan el 9 de noviembre.
Las empresas que deseen prepararse y dotar de resiliencia a sus operaciones deberían abordar el clima y la naturaleza como una única agenda integrada, en lugar de como asuntos separadas, señaló.
Aunque deben dar prioridad a los esfuerzos de descarbonización, también deberían invertir en ayudar a preservar la naturaleza, en particular en proyectos relacionados con el mantenimiento o la recuperación de la biodiversidad y las reservas de agua dulce.
Rockström calificó de “increíblemente preocupante” la presión ejercida para que se suavicen las normas sobre la eliminación gradual de los vehículos con motor de combustión interna, y señaló que las subvenciones a la gasolina y al diésel estaban socavando la demanda de vehículos eléctricos por parte de los consumidores. (Reuters)