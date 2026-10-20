El calentamiento global se está acelerando, dice destacado científico

El calentamiento global provocado ‌por ⁠los combustibles fósiles se está acelerando, lo que está llevando a muchos de los ecosistemas más importantes ​de la Tierra ⁠al ⁠borde de sus puntos de inflexión, dijo Johan Rockström, director del Instituto ​de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.

En su intervención ‌del martes en la conferencia Reuters Sustainability ​Europe, Rockström señaló que el ​daño sufrido por los arrecifes de coral y la selva amazónica estaba a punto de volverse irreversible.

Algunas partes del sistema de circulación del océano Atlántico, incluida la corriente que modera el clima de Europa occidental con aguas ​cálidas procedentes del Caribe, se encontraban al borde del colapso.

Los últimos datos científicos confirman que ⁠el mundo va camino de superar un aumento de 1,5 grados Celsius en ‌la temperatura promedio de la superficie en los próximos años, lo que aumentará la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, señaló.

Esto se da antes de las negociaciones climáticas de la COP31 de las Naciones Unidas, que comienzan el 9 de noviembre.

Las empresas que deseen ‌prepararse y dotar de resiliencia a sus operaciones deberían abordar el clima ⁠y la naturaleza como una única agenda integrada, en lugar ‌de como asuntos separadas, señaló.

Aunque deben dar prioridad a ⁠los esfuerzos de descarbonización, también deberían invertir en ⁠ayudar a preservar la naturaleza, en particular en proyectos relacionados con el mantenimiento o la recuperación de la biodiversidad y las reservas de agua dulce.

Rockström calificó de “increíblemente preocupante” la presión ejercida para que se suavicen las ‌normas sobre la eliminación gradual ​de los vehículos con motor de combustión interna, y señaló que las subvenciones a la gasolina y al diésel estaban socavando la demanda de vehículos eléctricos por parte de ‌los consumidores. (Reuters)