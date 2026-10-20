La UEFA exige explicaciones a la FIFA sobre la presidencia de Infantino

La UEFA ha enviado una carta a la FIFA solicitando respuestas sobre ‌la presidencia de Gianni Infantino, ⁠entre ellas preguntas sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y el Premio de la Paz de la ​FIFA, antes ⁠del ⁠2 de noviembre, informaron el lunes medios de comunicación británicos.

La UEFA ha ​encabezado las peticiones para que Infantino dimita desde que propuso el ‌proyecto FFE, ahora abandonado, que consistía en ​crear una empresa para ​gestionar los intereses comerciales de las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, y vender una participación minoritaria a inversionistas privados.

Infantino, de 56 años, que se presenta a la reelección el año que viene, se disculpó ​ante el Consejo de la FIFA la semana pasada y pidió a los asistentes que ⁠le remitieran por escrito cualquier pregunta que tuvieran sobre su gestión, para poder responderlas ‌en la próxima reunión, el 16 de diciembre.

Sin embargo, Sky Sports y otros medios británicos informaron el lunes de que el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, había escrito a su homólogo de la FIFA, Mattias Grafstrom, solicitando una respuesta rápida a 42 preguntas ‌que abarcaban 12 temas.

“Estas preguntas requieren respuestas ahora mismo”, escribió Theodoridis.

“No pueden aplazarse ⁠hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, ni ‌las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al ⁠escrutinio de las decisiones ya tomadas y ⁠a la rendición de cuentas por ellas.”

Reuters no ha tenido acceso a una copia de la carta.

La UEFA y la FIFA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo ‌electrónico.

Infantino se presentará a ​la reelección en marzo de 2027, y el plazo para que los posibles candidatos presenten sus candidaturas vence el 18 de noviembre.