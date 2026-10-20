La UEFA exige explicaciones a la FIFA sobre la presidencia de Infantino
La UEFA ha enviado una carta a la FIFA solicitando respuestas sobre la presidencia de Gianni Infantino, entre ellas preguntas sobre el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y el Premio de la Paz de la FIFA, antes del 2 de noviembre, informaron el lunes medios de comunicación británicos.
La UEFA ha encabezado las peticiones para que Infantino dimita desde que propuso el proyecto FFE, ahora abandonado, que consistía en crear una empresa para gestionar los intereses comerciales de las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, y vender una participación minoritaria a inversionistas privados.
Infantino, de 56 años, que se presenta a la reelección el año que viene, se disculpó ante el Consejo de la FIFA la semana pasada y pidió a los asistentes que le remitieran por escrito cualquier pregunta que tuvieran sobre su gestión, para poder responderlas en la próxima reunión, el 16 de diciembre.
Sin embargo, Sky Sports y otros medios británicos informaron el lunes de que el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, había escrito a su homólogo de la FIFA, Mattias Grafstrom, solicitando una respuesta rápida a 42 preguntas que abarcaban 12 temas.
“Estas preguntas requieren respuestas ahora mismo”, escribió Theodoridis.
“No pueden aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo de la FIFA, ni las futuras reformas de gobernanza pueden sustituir al escrutinio de las decisiones ya tomadas y a la rendición de cuentas por ellas.”
Reuters no ha tenido acceso a una copia de la carta.
La UEFA y la FIFA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
Infantino se presentará a la reelección en marzo de 2027, y el plazo para que los posibles candidatos presenten sus candidaturas vence el 18 de noviembre.