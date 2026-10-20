F1: Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en Austin

Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin.

El piloto argentino intentará recuperarse tras sus abandonos en la prueba corta y en la carrera principal de Singapur por fallas técnicas en su monoplaza de Alpine.

La cita en Texas abrirá una seguidilla de tres competencias consecutivas en el continente americano.

La actividad oficial incluirá tres entrenamientos libres y la clasificación del sábado previo a la prueba del domingo.

La escudería francesa acumula tres jornadas seguidas sin sumar unidades en el campeonato de constructores.

El equipo sostiene 68 puntos y marcha detrás de Racing Bulls en la tabla general.