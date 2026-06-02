El calor amenaza el Uruguay-España del Mundial: se dispara el riesgo de jugar con calor extremo

El cambio climático podrá condicionar la fase de grupos: el partido entre España y Uruguay, previsto para el 26 de junio en México, tiene un 70% de probabilidad de disputarse con temperaturas capaces de reducir el rendimiento de los futbolistas, según un nuevo análisis de la organización Climate Central.

La organización calcula que esa probabilidad es 37 puntos porcentuales mayor debido al calentamiento global, el mayor incremento registrado entre los 104 partidos del campeonato.

El partido se disputará a las 20 en Guadalajara, las 02:00 del 27 de junio en horario peninsular español. La ciudad mexicana aparece entre las sedes más expuestas en el análisis de Climate Central, que estudia el calendario completo del Mundial de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

El informe concluye que el cambio climático aumenta la probabilidad de sufrir calor capaz de afectar al rendimiento en 97 partidos de los 104 programados. Casi la mitad de los encuentros, 49, tienen al menos un 50% de probabilidad de alcanzar ese umbral, y en 26 partidos el calentamiento global eleva esa posibilidad en al menos 10 puntos porcentuales.

Climate Central toma como referencia los 28 ºC, una temperatura que puede afectar al rendimiento de los futbolistas. Por encima de ese umbral, las investigaciones citadas por la organización apuntan a una reducción de la frecuencia de los sprints, de la distancia recorrida y de la capacidad de recuperación durante el partido.

Para estimar el impacto del calentamiento global, Climate Central compara la probabilidad de alcanzar ese umbral en el clima actual con la que existiría en un mundo sin cambio climático. La diferencia entre ambos escenarios permite calcular cuánto ha aumentado el riesgo en cada partido.

El Uruguay-España destaca por ser el partido donde más aumenta el riesgo por efecto del cambio climático, pero no por ser el que tiene mayor probabilidad de alcanzar el umbral de 28 ºC. En ese indicador aparecen por delante varias sedes de Estados Unidos, especialmente Dallas, Houston y Miami, donde algunos encuentros alcanzan porcentajes cercanos al 100%.

Según los datos del análisis, el partido del 14 de julio en Dallas tiene un 99% de probabilidad de disputarse con temperaturas capaces de afectar al rendimiento. Otros encuentros en esa misma sede alcanzan el 98%, mientras que varios partidos en Houston se sitúan entre el 96% y el 97%. En Miami, algunos encuentros llegan también al 95% o al 98%.

La diferencia es que esas ciudades ya partían de una exposición muy alta al calor. En Guadalajara, el salto respecto a un escenario sin cambio climático es mucho mayor. Por eso el Uruguay-España aparece como el encuentro más condicionado por el calentamiento global en términos de aumento del riesgo. (Infobae España)