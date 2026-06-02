Tandil: un alumno le fracturó la mandíbula y el pómulo a su profesor de música

Un brutal hecho de violencia escolar conmociona a la comunidad educativa de Tandil.

Un profesor de música del Colegio San José, una conocida institución privada de esa ciudad bonaerense, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras recibir una feroz golpiza por parte de un alumno de tercer año, de apenas 15 años, en plena clase.

El violento episodio ocurrió este lunes por la mañana en medio de un clima de desorden generalizado dentro del aula.

Según los testimonios de los padres del establecimiento, el docente intentó poner orden y comenzó a acomodar los bancos que los estudiantes tiraban al suelo.

Durante ese movimiento, un teléfono celular que pertenecía a uno de los alumnos más exaltados del curso cayó accidentalmente al piso, lo que desató una violenta reacción verbal del menor hacia la autoridad.

La discusión escaló rápidamente a los empujones hasta que el adolescente le propinó una trompada directa en el rostro al profesor.

El impacto fue de tal magnitud que el docente cayó desvanecido al suelo, perdiendo el conocimiento en el acto ante el llanto y los gritos del resto de los alumnos.

Testigos del hecho señalaron que el agresor practica boxeo, lo que explicaría la violencia y precisión del ataque.

El educador fue trasladado de inmediato a una clínica local con el rostro desfigurado.

El parte médico confirmó que debió ser operado debido a severas fracturas en el pómulo y en la mandíbula, y permanece internado bajo observación.

En tanto, las autoridades del colegio privado dispusieron, como primera medida, una suspensión provisoria de apenas 10 días para el alumno agresor. (El Eco de Tandil)