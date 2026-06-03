Hoy realizan recambio de cañerías en el macrocentro de Bahía Blanca

Hoy se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Berutti y O’Higgins de Bahía Blanca, como parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el sector aledaño a la intervención y su realización está sujeta a las condiciones climáticas de la jornada.

Por esta razón, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.