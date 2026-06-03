Anuncian cortes de energía para hoy en cuatro sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía para hoy en cuatro sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Agustín Álvarez, Guatemala, Mitre, Humberto Primo;

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Granaderos, Martínez Estrada, Panamá, Cuyo;

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Terrada, Gorriti, Tucumán, Rondeau;

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Sarmiento, Zapiola, Dorrego, Lavalle, 3 de Febrero, Escalada.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.