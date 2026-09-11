El calor récord de los océanos amenaza la economía de todo el planeta

Los océanos están enganchando récords de temperatura que preocupan a los científicos, quienes alertan sobre sus catastróficas consecuencias tanto para el medio ambiente como para la economía en numerosos puntos del planeta. “El calor prolongado en los océanos no es sólo un problema ambiental”, afirma Tom Pickerell, especialista en biología marina y responsable del programa de océanos del World Resources Institute (WRI), durante una presentación ante la prensa.

Menos sardinas para los pescadores marroquíes, turistas que renuncian a visitar arrecifes de coral degradados, y reactores nucleares parados por la proliferación de medusas, como ocurrió este verano en Francia, son algunas de las consecuencias visibles de este fenómeno.

“Un océano más cálido altera la pesca y el suministro de alimentos, daña los arrecifes y las playas que sustentan el turismo, pone bajo presión las infraestructuras energéticas y alimenta fenómenos meteorológicos extremos que afectan a las comunidades costeras y a las empresas”, señaló Pickerell. A su juicio, esta situación “debería preocupar a todos los ministros de Finanzas” del mundo.

La cuestión, precisamente, será uno de los asuntos principales en la próxima cumbre del clima organizada por la ONU, la COP31, el próximo noviembre en Antalya, bajo la presidencia conjunta de Turquía y Australia.

El calor alcanzó niveles nunca antes registrados en agosto a escala planetaria y la temperatura media de los océanos, excluidas las regiones polares, se situó en 21,07 ºC durante ese mes, igualando el récord alcanzado en marzo de 2024, informó el jueves el observatorio europeo Copernicus.

Asimismo, el verano boreal de 2026, entre junio y agosto, fue el más cálido desde 1993, según Copernicus Marine Service, debido en particular al fenómeno natural de El Niño, cuyo episodio actual se perfila como especialmente intenso y se suma al calentamiento global provocado por la actividad humana.