Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros de colegio y se lo contó a ChatGPT

La Policía Federal Argentina allanó la casa de un adolescente en Quilmes tras una alerta del FBI sobre conversaciones del menor con ChatGPT, donde expresó su intención de realizar un tiroteo en una escuela.

La investigación comenzó el 19 de agosto a partir de la advertencia de la embajada estadounidense.

El ataque estaba previsto originalmente para 2027, aunque el joven planteó la posibilidad de adelantarlo.

Durante el operativo, los agentes secuestraron teléfonos celulares, vestimenta camuflada y equipamiento táctico.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Número 1 de Quilmes caratuló la causa como intimidación pública y citó a declarar al adolescente y a sus padres.