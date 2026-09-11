Súper Niño: agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el mundo, según el monitor europeo

Agosto fue el mes más caluroso jamás registrado en el mundo, y las temperaturas de los océanos también alcanzaron niveles sin precedentes, informó este jueves el monitor climático europeo Copernicus.

En respuesta a la evaluación del Servicio Copernicus de Cambio Climático, la ONU advirtió que el planeta continuará su avance a niveles nunca antes vistos hasta que la humanidad desista de los combustibles fósiles.

Las observaciones de Copernicus se remontan a 1940, pero otras evidencias como los núcleos de hielo, los anillos de los árboles y los esqueletos de coral, permiten a los científicos observar el clima actual en su contexto histórico.

“Los humanos probablemente no han visto temperaturas tan elevadas como las actuales, al menos los últimos 100.000 años”, comentó a la AFP Samantha Burgess, del Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Mediano Plazo, a cargo de Copernicus.

Las temperaturas promedio del aire fueron de 16,96 ºC en agosto, lo que superó en 0,01 ºC el récord mensual previo, alcanzado en julio de 2023.

Las temperaturas de agosto batieron marcas en cuencas como el Atlántico, el Mediterráneo y el Pacífico tropical, donde el fenómeno El Niño más intenso de la era moderna gana fuerza rápidamente.

Estos episodios se caracterizan por aguas del Pacífico inusualmente cálidas que aumentan la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos a miles de kilómetros de distancia, desde inundaciones en Perú hasta sequías en África o incendios forestales en Australia.

El Niño, que constituye la fase más cálida de un ciclo climático natural, suele provocar un aumento temporal en las temperaturas globales, que ya se encuentran elevadas debido al calentamiento de fondo a largo plazo.

Los científicos esperan que los récords sigan batiéndose en los próximos meses, a medida que este “super-El Niño” se acerque a su máxima intensidad alrededor de diciembre, y que 2027 -y tal vez incluso 2026- se conviertan en los años más calurosos jamás observados.