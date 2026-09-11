Diputado Liberman destacó que la inflación de agosto fue la más baja en 14 meses

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, señaló que la inflación de agosto, que se ubicó en el 1,7%, es “la más baja de los últimos 14 meses”.

El legislador explicó que “el rumbo es claro: orden fiscal, estabilidad y una economía que vuelva a funcionar con reglas normales” y agregó que “falta, lo sabemos” y que “se sigue trabajando porque este es el camino”.

El Indec informó ayer que la inflación de agosto fue de 1,7%, con lo que el Índice de Precios al Consumidor acumuló 21,3% en lo que va del año y 33,5% en los últimos doce meses. El dato quedó en línea con lo que esperaba el mercado.