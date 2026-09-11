viernes, septiembre 11, 2026
Nacionales

Alertan sobre un reto viral que propone a adolescentes desaparecer durante 48 horas sin contacto con sus familias

De La Bahía Noticias

La organización Grooming Argentina alertó sobre el resurgimiento de un reto viral en redes sociales que incita a los adolescentes a desaparecer durante 48 horas sin dar señal alguna.

El objetivo del desafío consiste en acumular puntos dentro de grupos digitales a partir de la alarma y la búsqueda que su ausencia genera en las familias.

La entidad explicó que los jóvenes se exponen a riesgos graves al abandonar sus hogares sin supervisión de un adulto.

Ante esta situación, el organismo recomendó a padres y madres supervisar la actividad digital de sus hijos para prevenir estas conductas.

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