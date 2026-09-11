Alertan sobre un reto viral que propone a adolescentes desaparecer durante 48 horas sin contacto con sus familias
La organización Grooming Argentina alertó sobre el resurgimiento de un reto viral en redes sociales que incita a los adolescentes a desaparecer durante 48 horas sin dar señal alguna.
El objetivo del desafío consiste en acumular puntos dentro de grupos digitales a partir de la alarma y la búsqueda que su ausencia genera en las familias.
La entidad explicó que los jóvenes se exponen a riesgos graves al abandonar sus hogares sin supervisión de un adulto.
Ante esta situación, el organismo recomendó a padres y madres supervisar la actividad digital de sus hijos para prevenir estas conductas.
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