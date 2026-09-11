El empleo asalariado privado se redujo en junio

El empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual en junio y acumula una baja de 354.128 puestos formales desde noviembre de 2023.

La Secretaría de Trabajo informó que el sector privado recortó 6.261 empleos en el mes, mientras que la administración pública perdió 5.127 contrataciones.

Entre los rubros más golpeados están la industria manufacturera y el comercio.

En cambio, el monotributo registró un incremento de 4.360 inscriptos durante el mismo período.

El investigador Luis Campos señaló que el trabajo formal privado acumula 13 meses consecutivos de retracción en el país.

Los indicadores adelantados de julio muestran una estabilización laboral vinculada a una menor contratación por parte de las empresas.