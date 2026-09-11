El intendente Susbielles celebró el Día del Maestro en un acto de la Escuela La Salle

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, saludó este viernes a los docentes en el Día del Maestro y destacó un acto que los alumnos realizaron en la Escuela La Salle.

“¡Feliz Día del Maestro! Los chicos les regalaron un hermoso acto en la Escuela La Salle, una casa con más de 100 años de historia formando en valores y acompañando a generaciones de bahienses”, escribió el jefe comunal en su cuenta de X.

Susbielles expresó: “Gracias a cada maestra y maestro por enseñar, pero también por ser quienes contienen, escuchan, cuidan y acompañan”.

El intendente agregó: “Sigamos fortaleciendo una educación que forme en el respeto, la fraternidad, la solidaridad y el amor al prójimo”.