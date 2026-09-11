Causa $LIBRA: la Justicia rechazó aceptar como querellantes a dos diputados

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro para ser querellantes en la causa sobre la criptomoneda LIBRA.

El magistrado consideró que los legisladores de la Coalición Cívica no acreditaron un perjuicio directo, inmediato y personal sobre el caso.

La decisión ocurrió días después de que la Cámara Federal porteña confirmó la exclusión de los inversores que compraron el token.

Con este fallo, la investigación continuará sin querellantes y la acusación estará de forma exclusiva a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano.