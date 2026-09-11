No declaró la mujer aprehendida en su casa con cocaína para la venta

En el marco de la investigación realizada por la fiscalía Nº 19, hoy se llevó a cabo la audiencia para indagar a Juana Cristina Montenegro, quien decidió hacer uso de su derecho a no prestar declaración.

En el acto se le hizo conocer a la mujer los hechos por los cuales se la acusa y quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autora.

Montenegro fue aprehendida en su casa de calle Pablo Lejarraga al 2100 por personal de la DDI – y por orden del Juzgado de Garantías N.º 3- donde se secuestró recortes de nylon, balanza de precisión, dinero en efectivo, dispositivos celulares y 6 envoltorios con cocaína.

La investigación se inició el 13 de agosto del presente año con la denuncia efectuada por personal de la DDI al haber tomado conocimiento, por parte de una persona que no quiso brindar sus datos, de la presunta comercialización de estupefacientes por parte del grupo familiar que reside en ese domicilio.

Personal policial realizó en el lugar tareas de vigilancias para recolectar pruebas en torno a esa denuncia y se pudo determinar la existencia de movimientos compatibles con el delito investigado.