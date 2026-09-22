“El Cholo debería estar avanzando con recursos nacionales”

La concejala de Fuerza Patria, Micaela Tomassini, señaló que la obra de El Cholo debería avanzar con recursos nacionales, pero señaló que la Nación abandonó los trabajos y dejó a Bahía Blanca frente a un corredor estratégico deteriorado.

Ante esa decisión, la edil comentó que el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto se hacen cargo y destinan más de 2.300 millones de pesos para repararlo.

Tomassini resumió la situación en un mensaje publicado en su cuenta de X: “Nación abandona, Bahía responde”.

El anuncio se da en el marco de lo informado por el intendente Federico Susbielles, quien indicó que, ante la falta de respuesta del gobierno nacional y el deplorable estado de la traza, este lunes se abrieron los sobres de la licitación para la reparación de El Paso Urbano con fondos propios.

El presupuesto oficial supera los 2.300 millones de pesos. Susbielles destacó que se trata de un corredor estratégico por el que circulan más de 12.000 vehículos por día, en su mayoría de tránsito pesado.

Se recibieron cinco ofertas, todas adjudicables, y avanzarán con el proceso administrativo para comenzar las tareas cuanto antes.

El intendente también reiteró la solicitud de inclusión de la reactivación de la obra en el presupuesto nacional que será tratado próximamente y afirmó que siguen hacia adelante unidos, defendiendo el derecho de Bahía Blanca a ser la ciudad que los bahienses merecen.