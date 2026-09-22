Otra vez la costa bajo el agua: la ciclogénesis generó complicaciones en Monte Hermoso y Coronel Rosales

La ciclogénesis volvió a golpear las costaneras de Monte Hermoso, Pehuen-Co y Villa del Mar. Por este tema, Marcos Fernández, secretario de obras públicas de Monte Hermoso y Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales, hablaron en De La Bahía.

Fernández destacó que hoy se realizarán tareas de mantenimiento y evaluación de lo sucedido.

“Hasta ahora en los paradores no hay daños más que en los accesos”, señaló y agregó que los trabajos principales realizados luego del anterior fenómeno climático “estuvieron centrados en la accesibilidad a la playa” y que la magnitud de estos eventos “hacen rever muchas situaciones”.

Por su parte, Aristumuño remarcó que “el escenario es muy complejo, tanto en Villa del Mar como en Pehuen-Co”.

El jefe comunal mencionó que la obra de defensa costera funcionó muy bien en Pehuen-Co, aunque señaló que “por plazos obvios no se pudo avanzar en todo el frente” y remarcó que “en esos sectores la ciclogénesis de ayer avanzó muchísimo”.

Por último, destacó que no hubo daños en las propiedades de los vecinos y que “lamentablemente estos eventos climáticos vinieron para quedarse, hay que estar atentos”. “Necesitamos inversión para generar una mejor condición de obras públicas y que no haya incidentes en la comunidad”, concluyó.

Foto: gentileza Mauricio Danieli