El Niño en Argentina: la provincia de Santa Fe decretó la emergencia hídrica hasta abril
El Gobierno de Santa Fe formalizó la emergencia hídrica en la provincia hasta fines de abril del año que viene, al reglamentar a través de un decreto una norma aprobada por la Legislatura local.
La medida argumenta que el SMN pronosticó que por efecto de El Niño se esperan precipitaciones superiores a las normales, con “el consiguiente riesgo de anegamientos, crecidas y excesos hídricos en el territorio provincial”.
Este estado de excepción “tiene como fin agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocarse por los excesos hídricos en todo el territorio provincial”.
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