Realizan un corte de tránsito en la rotonda de Don Bosco por tareas en las vías del ferrocarril

A partir del día de la fecha, y por un lapso de tres días, se producirá un corte al tránsito vehicular en la rotonda de calle Don Bosco, debido a tareas programadas en la zona de vías del ferrocarril.

Dicho corte, vigente durante las 24 horas de cada jornada, se realizará hacia avenida Buenos Aires. Por ende, el tránsito se retoma hacia la calle Carlos Gardel.

El corte y derivación está en Don Bosco y 17 de Mayo. Los vehículos podrán transitar únicamente en sentido ascendente.

En tanto en Don Bosco y Enrique Julio, queda cerrada media calzada sobre Don Bosco, a fin de interrumpir el tránsito en sentido descendente.

Cabe agregar que Adrián Morado Veres es la primera conexión hacia Vista Alegre y que modificarán sus recorridos las líneas 514 y 519.

Cambios de recorridos

514

-Maldonado a Coca Cola: por Ricchieri, 17 de Mayo, Jujuy, Morado Veres, Don Bosco, Pablo Acosta, Bolivia y Enrique Julio.

-Regreso a Maldonado: por 17 de Mayo, Bolivia, Pablo Acosta, Don Bosco, Morado Veres, Jujuy, 17 de Mayo y Ricchieri.

519

-Desde General Daniel Cerri: por Río Atuel, Enrique Julio, Jujuy, Morado Veres, Don Bosco, Pablo Acosta, Bolivia y Enrique Julio.

-Hacia la vecina localidad: por 17 de Mayo, Bolivia, Pablo Acosta, Don Bosco, Morado Veres, Jujuy, Enrique Julio y Río Atuel.