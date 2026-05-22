viernes, mayo 22, 2026
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El club Libertad se prepara para festejar sus 110 años

De La Bahía Noticias

El Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal de la Ciudad de Bahía Blanca el 110° Aniversario del Club Atlético Libertad del barrio Villa Rosas a celebrarse el 9 de julio de 2026, en reconocimiento a su “trayectoria institucional, deportiva y social y a su permanente aporte a la comunidad bahiense”.

“Arribar a los 110 años de vida institucional constituye un hecho de enorme relevancia para la comunidad, mereciendo el reconocimiento de este Honorable Concejo Deliberante por su invalorable aporte social, deportivo y humano a la ciudad de Bahía Blanca”, explicita la resolución 107/2026.

El C.A.L. Club Atlético Libertad, fundado el 9 de julio de 1916 en el barrio Villa Rosas, es una de las instituciones deportivas y sociales más tradicionales y representativas de ese sector de la ciudad.

“La institución nació impulsada por vecinos y aficionados al deporte con el objetivo de fomentar la práctica futbolística y generar un espacio de encuentro, integración y contención social para niños, jóvenes y familias del barrio”, señala el proyecto aprobado.

A lo largo de su extensa trayectoria, el club participó activamente de la Liga del Sur y fue protagonista de numerosos torneos y formando deportistas que luego trascendieron el ámbito local, constituyéndose además en un símbolo de identidad y pertenencia para Villa Rosas.

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