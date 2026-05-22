viernes, mayo 22, 2026
Locales

Declaran personalidad destacada post mortem a pediatra de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) declaró al doctor Alberto Barba como personalidad destacada post mortem de la ciudad de Bahía Blanca.

El reconocido médico pediatra desarrolló su labor durante numerosos años en el barrio Villa Rosas de la ciudad de Bahía Blanca, donde atendió a generaciones de niñas y niños.

“Los vecinos del barrio Villa Rosas y familias del sector han manifestado de manera reiterada el reconocimiento hacia su figura, destacando su trato cercano, su vocación de servicio y su presencia sostenida en la comunidad”, expresa la resolución 104/2026 aprobada por el HCD.

La labor de Barba “constituyó un aporte invaluable para la comunidad de Villa Rosas, en tanto acompañó el crecimiento y cuidado de múltiples generaciones de niños, dejando una huella humana y profesional que permanece en la memoria colectiva del barrio”, remarca la fundamentación de la medida.

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